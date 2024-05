Visitó Piña cerca de 19 mil viviendas.

Luego de recorrer cientos de kilómetros y visitar más de 18 mil 700 casas, el candidato de MORENA a la alcaldía de Frontera, Roberto Piña Amaya culminó este domingo sus recorridos en busca del voto ciudadano en donde refrendó que este 2 de junio volverá a ganar.

Dijo que que ha hecho un recorrido muy exhaustivo y una campaña muy intensa, "tengo mis dudas de que alguien haya hecho una campaña como la nuestra, de mucho acercamiento con la ciudadanía como la tuvimos nosotros", señaló.

La satisfacción, dijo, es que el tiempo que ha estado al frente de la administración le ha permitido construir una relación muy fortalecida y esto le da mucha confianza de regresar a sus casas "fortalecí mi identidad con la ciudadanía", dijo.

"Soy bendecido y me siento muy agradecido con la ciudadanía, no tengo otro sentimiento más que de gratitud y de compromiso con las causas, porque ustedes saben que una ciudad no se compone en dos años, una ciudad que estuvo aletargada por más de 30 años no se puede corregir en toda la infraestructura que requiere", dijo.

Asimismo, destacó que se va por buen rumbo y este gobierno seguirá con las acciones de infraestructura que los fronterenses merecen como infraestructura deportiva, salud, trabajo en equipo y programas sociales.

Dijo que ha tenido cuatro acercamientos con la doctora Claudia Sheinbaum y le recomendó construir el ejercicio en derredor de MORENA de construir el 4 X 4 Todo Morena y aquí se quiere hacer creer a la gente que no viene el efecto MORENA a nivel nacional y claro que viene, dijo, porque la gente está muy contenta con el presidente Andrés Manuel López Obrador el mejor presidente que ha tenido México en la era moderna.

Esta contienda es muy sencilla, es nomás MORENA contra el PRI "nomás que el PRI trae aliados uno vestidos del PT, una vestida de Verde, pero es el PRI el que viene disfrazado, ya sabemos como se maneja", destacó.

En esta elección va a volver a ganar a MORENA y no se va a construir en base a entregar dinero, sino en base a la confianza con la ciudadanía; "La tierra es de quien la siembra y la cosecha está por llegar a favor de MORENA.

Invitó a la gente a salir a votar este 2 de junio y conminó a no prestar la credencial de elector, ni recibir 500 ó mil pesos, una despensa, pues su voto no lo vale, porque se les acaba en corto y al ganar MORENA se garantiza la infraestructura deportiva, más obra, más becas, vialidades, agua potable y drenaje, los gobiernos de MORENA dan resultados y en este caso MORENA va a volver a ganar en Frontera.

Le apuesta a una contienda limpia y ordenada y "yo ya les pinté mi raya aquí no se van a venir a meter, van a dejar que la gente haga su ejercicio democrática, pero si alguien está pensando en venir a meterse aquí en trocas extrañas aquí a la a la ciudad, les tengo una noticia, aquí los vamos a estar esperando".

Se vigilarán todas las casillas, seccionales y las personas, si llevan la fiesta en paz, estamos en paz todos, si traen cosas nosotros no estaos solos, tenemos un ejercicio que podemos hacer, pero le voy cien por ciento al tema de que sea la voluntad democrática de la ciudad pero si estuvieran pensando en otro ejercicio "pa´l baile vamos".