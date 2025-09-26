Christian Nodal detiene show por abucheos a Angela Aguilar

MONTERREY, NUEVO LEÓN – El concierto de Christian Nodal en celebración del 92 aniversario de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) se vio empañado por una ola de abucheos dirigidos a su esposa, Ángela Aguilar. La reacción negativa del público forzó al cantante de regional mexicano a detener su presentación y dirigirse a los asistentes para intentar retomar el control del evento.

La polémica se desató cuando Nodal, en medio de su show en los campos de la Dirección General de Deportes de la UANL, hizo una referencia a su pareja. Inmediatamente, silbidos y gritos de rechazo hacia Ángela Aguilar retumbaron en la explanada, evidenciando el descontento de un sector de la audiencia regia.

Ante el evidente rechazo, Nodal detuvo su actuación y comentó que su esposa solo se une al espectáculo cuando siente que el público es de "confianza", un comentario que, lejos de calmar, generó más controversia al ser interpretado por algunos como una ofensa. El artista, que se mostró visiblemente incómodo, tuvo que retomar su repertorio para finalizar la noche.

Controversias en el escenario y fuera de él

El incidente en Monterrey subraya la constante controversia que persigue a la pareja desde que se hizo pública su relación. Además de este momento incómodo, el manejo de la prensa por parte del equipo del cantante fue cuestionado. Minutos antes de que Christian Nodal subiera al escenario, se ordenó a los medios de comunicación y a los fotógrafos profesionales retirarse de las cercanías del escenario, impidiendo la cobertura directa del concierto.

Al finalizar su actuación, Nodal salió apresuradamente del recinto en camionetas, evadiendo a los reporteros que lo esperaban, en un acto que contradice sus promesas previas de mantener una relación más abierta con la prensa. Este episodio en la UANL se suma a un momento complicado para el artista, quien también se enfrenta a una audiencia legal por una acusación de presunta falsificación de documentos. La música regional mexicana y sus figuras públicas continúan en el centro del debate, demostrando que la vida personal de los artistas influye directamente en su recepción por parte del público.