Gloria Trevi y Mary Boquitas consideran reconciliación

CIUDAD DE MÉXICO – El mundo del espectáculo se encuentra en vilo ante la posibilidad de una inesperada reconciliación entre Gloria Trevi y María Raquenel Portillo, mejor conocida como Mary Boquitas. El periodista Javier Ceriani fue quien lanzó la versión a través de su canal de YouTube, sugiriendo que ambas artistas están considerando dejar atrás los conflictos derivados del infame "Clan Trevi-Andrade".

Ceriani no solo afirmó que ambas buscan retomar la amistad que las unió en la década de 1980, sino que también calificó el posible reencuentro como una "alianza molotov", aludiendo al impacto que tendría verlas nuevamente unidas en el ojo público. La pista que refuerza esta teoría es que ambas celebridades han comenzado a seguirse mutuamente en Instagram, un gesto digital que muchos interpretan como una señal de acercamiento.

Una amistad fracturada por el escándalo

La historia de Gloria Trevi y Mary Boquitas se remonta a los años 80, cuando formaron parte del grupo musical Boquitas Pintadas bajo la dirección de Sergio Andrade. Su relación se volvió inseparable tanto en lo profesional como en lo personal, hasta que el escándalo del Clan Trevi-Andrade las distanció. El caso, que involucró acusaciones de corrupción de menores y otros delitos, fracturó la vida de ambas y marcó el rumbo de su relación con el silencio y la distancia.

La posible reconciliación cobra relevancia dadas las recientes acciones legales y las tensiones que aún rodean a quienes formaron parte del círculo de Andrade. Más de dos décadas después de que el escándalo las separara, la idea de un reencuentro ha generado un enorme interés en las redes sociales y en los medios de comunicación especializados en el mundo del espectáculo.

Hasta el momento, ni Gloria Trevi ni Mary Boquitas han emitido declaraciones públicas para confirmar o desmentir la versión de Javier Ceriani. No obstante, la simple posibilidad de que las dos figuras más emblemáticas y controversiales del espectáculo mexicano puedan retomar su amistad ya es considerada una de las noticias más impactantes del año. Los seguidores esperan con ansias una confirmación que podría reescribir un capítulo clave en la historia del pop mexicano.