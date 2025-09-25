"Ora por mí": Emotiva petición de la madre de Justin Bieber por su salud

A pocos meses de encabezar el festival Coachella 2025, Justin Bieber recibió un poderoso mensaje de apoyo por parte de su madre, Pattie Mallette, quien compartió en Instagram una sentida oración por la salud emocional, física y espiritual del cantante.

"Estamos animándote y orando por ti siempre, Justin", escribió Mallette junto a una serie de imágenes del artista en los campos de Indio, California, donde se celebra el icónico festival. En una de las fotografías, Bieber aparece con una camiseta con la frase "Pray for me" ("Recen por mí"), lo que despertó preocupación entre algunos seguidores.

En su mensaje, Mallette proclamó: "Libertad, fuerza, claridad y salud sobre ti, Justin. Que cada cadena de miedo, confusión, pesadez y dolor se rompa en el nombre de Jesús". Además, pidió que el "Espíritu Santo lo rodee con verdad, luz y protección", y que cualquier herida, visible o no, pueda ser sanada.

La escritora y autora del libro Nowhere but Up: The Story of Justin Bieber´s Mom finalizó su plegaria pidiendo que "toda voz que no venga de Dios" sea silenciada y que la vida de Justin se convierta en testimonio de fe y sanación.

La publicación generó reacciones encontradas: mientras algunos fans expresaron preocupación por el estado de salud del cantante, otros vieron en el mensaje una muestra del profundo vínculo espiritual entre madre e hijo. "Solo es una madre orando por su hijo", comentaron varios usuarios, defendiendo la intención del posteo.

Un regreso esperado, pero no exento de inquietudes

Con 31 años, Justin Bieber se prepara para encabezar Coachella 2025, tras firmar un contrato por 10 millones de dólares. Este regreso marca un momento clave en su carrera, luego de un período de pausa y de diversas controversias públicas.

En lo que va del año, el artista ha lanzado dos nuevos álbumes (Swag y Swag II), reactivando su carrera musical. No obstante, su comportamiento en público, el uso de cannabis y los rumores sobre su relación con Hailey Bieber han generado inquietud en parte de su base de fans. La modelo, por su parte, ha negado los rumores de crisis matrimonial y pidió que se deje de especular sobre su vida personal.

La figura de Pattie Mallette ha sido constante desde los inicios de Justin, acompañándolo tanto en los momentos más luminosos como en los más complejos de su vida pública y personal.