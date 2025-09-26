Incidente de abucheos a Christian Nodal en concierto de la UANL

MONTERREY, NUEVO LEÓN – El cantante Christian Nodal vivió un momento incómodo durante su participación en el concierto de aniversario de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), cuando la mención de su esposa, Ángela Aguilar, desató una ola de abucheos por parte del público. El incidente puso una nota de tensión en lo que había sido una noche de fiesta y celebración musical.

La situación se presentó cuando el cantante de regional mexicano, ante miles de asistentes, mencionó que había llegado a la ciudad acompañado por su esposa. Inmediatamente, se escucharon rechazos y abucheos en varias zonas del recinto, lo que tomó al artista por sorpresa.

A pesar de la reacción adversa del público, Christian Nodal intentó aligerar el ambiente. Con una risa nerviosa, el intérprete continuó con el espectáculo, aunque el momento de tensión fue evidente. El cantante intentó retomar el ánimo al señalar que Ángela Aguilar suele unirse a su show en ocasiones donde el público le genera confianza, un comentario que volvió a provocar rechazo en parte de la audiencia regia.

La polémica que persigue a la pareja

La reacción del público de Monterrey subraya la controversia que ha rodeado a la pareja desde que hicieron pública su relación. La cantante ha sido objeto de críticas en redes sociales y medios de comunicación, especialmente tras las especulaciones sobre la cronología de su relación con Nodal y sus comentarios pasados sobre su nacionalidad argentina.

Recientemente, Ángela Aguilar fue nuevamente blanco de críticas tras ser calificada como la "líder de la próxima generación regional mexicana" por una plataforma de música, lo que reavivó el debate sobre su popularidad y trayectoria. Los usuarios en redes han cuestionado si la artista tiene el mérito suficiente para portar dicha etiqueta, citando los constantes escándalos mediáticos.

A pesar de la interrupción, Nodal logró retomar la energía de su presentación, despidiéndose de los asistentes con un mensaje de agradecimiento. No obstante, el inusual rechazo en el concierto en Monterrey es un claro indicador de que la pareja aún enfrenta un importante desafío de aceptación por parte de un sector de sus seguidores.