Vince Zampella, cofundador de Infinity Ward, muere en accidente

Fallece director y cofundador de la franquicia de Call of Duty en Los Ángeles

El 21 de diciembre se reportó el fallecimiento de Vince Zampella, director de la conocida franquicia de videojuegos 'Call of Duty'.

Según la cadena de noticias de los Estados Unidos, NBC News, el director y cofundador del estudio de videojuegos Infinity Ward, murió en un accidente automovilístico al Este de Los Ángeles.

Se reportó que mientras viajaba en un tramo montañoso en la autopista del Valle de San Gabriel, su Ferrari perdió el control y se salió de la carretera, para después estrellarse contra una barrera de concreto.

'Esta es una pérdida inimaginable, y nuestros corazones están con la familia de Vince, sus seres queridos y todos aquellos que se sintieron atraídos por su obra', indicó un representante de Electronic Arts a TMZ.

Detalles del accidente

Vince Zampella, conocido por su trabajo en Call of Duty, sufrió un trágico accidente en la autopista del Valle de San Gabriel. El vehículo en el que viajaba perdió el control en un tramo montañoso, lo que resultó en un fatal desenlace.

Legado en la industria de los videojuegos

El director de Infinity Ward dejó un legado en la industria de los videojuegos desde el lanzamiento de Call of Duty en 2003. La franquicia se convirtió en un referente en el género de acción en primera persona, estableciendo un nuevo estándar en el entretenimiento digital.

Reacciones a su fallecimiento

Electronic Arts expresó sus condolencias a la familia de Vince Zampella tras su inesperado fallecimiento. La comunidad de jugadores y desarrolladores también ha manifestado su tristeza por la pérdida de un pionero en la industria.