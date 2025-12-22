Erika Kirk y Nicki Minaj elogian a Trump en convención de Turning Point USA

La rapera Nicki Minaj fue la invitada de Erika Kirk en la convención anual de Turning Point USA en Phoenix y elogió la administración Trump.

Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk, sorprendió en el Turning Point USA al subir con Nicki Minaj, quien aprovechó el espacio para reiterar su apoyo al presidente Donald Trump.

De acuerdo con la rapera, el mandatario es "un modelo a seguir", expresando su máxima admiración y respeto.

Nicki Minaj destaca a Donald Trump como un modelo a seguir en su discurso.

Erika Kirk reconoce a Nicki Minaj como "una mujer increíble".

Esta no es la primera vez que Nicki Minaj se muestra a favor de la actual administración de los Estados Unidos. En su discurso, la rapera aseguró que el presidente ha dado a los ciudadanos del país una luz de esperanza para "vencer a los malos y ganar con la frente en alto".

Erika Kirk reconoce a Nicki Minaj como una mujer increíble durante el evento.

"Imagínate ser el candidato que quiere ver niños trans, jaja, ni siquiera un adulto trans se postularía con eso", dijo Nicki Minaj.

El presidente Donald Trump no fue el único elogiado en el Turning Point USA, pues Erika Kirk se tomó un momento para dedicar unas palabras a la rapera estadounidense.

La rapera menciona que Trump ha dado esperanza a los ciudadanos estadounidenses.

"Amo a esta mujer; es una mujer increíble", dijo Erika Kirk durante la plática con Nicki Minaj.