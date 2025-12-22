Bad Bunny y J Balvin se reconcilian en concierto en México

La reconciliación de J Balvin y Bad Bunny en su último concierto en México cantando juntos La Canción.

El último concierto del Conejo Malo en México ha hecho historia con la reconciliación de Bad Bunny y J Balvin, cantando otra vez juntos La Canción.

Luego de que Bad Bunny y J Balvin sorprendieron al público del Estadio GNP Seguros en el CDMX al compartir escenario, para no solo cantar sino reconciliarse, en una enemistad que surgió en 2023.

Tras la letra de Thunder y Lightning de Bad Bunny donde crítica las amistades de las que se rodea J Balvin. "Supremamente orgulloso de Benito Martínez Ocasio por lo que está haciendo y lo que representa", expresó J Balvin en el escenario en México.

Asimismo, el colombiano J Balvin apuntó que "el pasado es pasado. Somos hombres y hemos madurado".

Por su parte, el puertorriqueño Bad Bunny dijo respetar mucho a J Balvin así como quererlo "sabes que el sentimiento es mutuo, que te respeto mucho y que te quiero mucho".