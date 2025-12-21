Calefacción y pirotecnia; riesgos presentes en épocas decembrinas

Durante el mes de diciembre, los servicios de emergencia reportan un incremento en incendios y casos de intoxicación.

La combinación de materiales inflamables y métodos de calefacción tradicionales puede ser peligrosa si no se toman las precauciones adecuadas.

Calefacción: El Peligro Silencioso del Monóxido de Carbono

En muchas regiones de México, el uso de calentadores de leña, braseros o chimeneas es común para combatir el frío. Sin embargo, la combustión incompleta genera monóxido de carbono (CO), un gas inodoro e incoloro que puede ser fatal.

El Riesgo: Dormir con braseros encendidos provoca la acumulación de CO en lugares cerrados, causando la muerte por asfixia (conocida como "la muerte dulce").

La Alternativa: * Si usas leña, asegúrate de tener una ventilación cruzada (dejar una ventana abierta al menos 10 cm).

Mantenimiento: Limpia los ductos de las chimeneas antes de la temporada.

Opción moderna: Utiliza calefactores eléctricos con sensores de apagado automático por sobrecalentamiento o caída.

Luces y Decoración: Evitando el Cortocircuito

El árbol de Navidad y las series de luces son el alma de la decoración, pero también la principal causa de incendios eléctricos.

El Riesgo: Las extensiones sobrecargadas o luces de baja calidad pueden sobrecalentarse y encender el árbol (especialmente si es natural y está seco) en menos de 30 segundos.

La Alternativa:

Tecnología LED: Consumen menos energía y, lo más importante, no generan calor.

Certificación: Compra únicamente series que tengan el sello de seguridad oficial (en México, la norma NOM).

Temporizadores: Usa "timers" para que las luces se apaguen automáticamente cuando todos duerman.

Pirotecnia: Un Riesgo Innecesario

Aunque es una tradición arraigada, el manejo de fuegos artificiales provoca quemaduras graves y daños auditivos, además de afectar a las mascotas.

El Riesgo: Pérdida de extremidades, quemaduras de tercer grado e incendios en techos o depósitos de basura.

La Alternativa:

Sustituye la pirotecnia por luces de bengala de luz fría (siempre bajo supervisión).

Opta por espectáculos visuales como proyectores de luces láser hacia la fachada de la casa, que son seguros y reutilizables.

Apagar todo antes de dormir: No dejes luces de exterior, árboles ni calefactores encendidos durante la noche.

Detector de Humo: Es una inversión pequeña que puede salvar vidas; instala uno cerca de las habitaciones.

Cuidado con los niños: Mantén los cables y adornos pequeños fuera de su alcance para evitar descargas o asfixia.