Achraf Hakimi citado a juicio por acusación de violación en Francia

El futbolista marroquí Achraf Hakimi deberá comparecer ante la justicia francesa luego de que el Tribunal de Apelación rechazara el recurso presentado por su defensa para evitar ser juzgado por una acusación de violación formulada en 2023.

La resolución fue conocida por el jugador mientras se encontraba concentrado con la selección de Marruecos durante el Mundial de Estados Unidos, previo al compromiso de su equipo frente a Escocia.

Tras la decisión judicial, Hakimi reaccionó públicamente asegurando que se siente señalado debido a su notoriedad y reiteró su deseo de que el proceso avance. El defensor señaló que ha permanecido en silencio durante años confiando en la actuación de la justicia y expresó que espera el juicio para poder ofrecer su versión de los hechos.

Acciones de la defensa

Su abogada, Fanny Colin, sostuvo que la defensa considera que el jugador no ha recibido el mismo trato que cualquier otro ciudadano debido a su condición de figura pública. Asimismo, afirmó que Hakimi está dispuesto a explicar lo ocurrido y a responder a las acusaciones que enfrenta.

Los representantes legales del futbolista aún tienen la posibilidad de recurrir la decisión ante el Tribunal Supremo francés, aunque hasta el momento no se ha confirmado si ejercerán esa opción. En caso de que no lo hagan, el jugador será juzgado por un Tribunal de lo Criminal en el departamento de Altos del Sena, en un proceso que todavía no cuenta con fecha definida.

Detalles de la denuncia

La denuncia fue presentada por una joven que aseguró haber acudido al domicilio del futbolista en febrero de 2023, después de mantener conversaciones con él a través de redes sociales durante varias semanas. Según su relato, fue víctima de actos sexuales no consentidos durante ese encuentro.

Desde el inicio del caso, Hakimi ha rechazado las acusaciones y ha negado haber cometido cualquier acto de penetración, sosteniendo que únicamente existieron muestras de afecto consensuadas.

Durante la investigación, la defensa aportó el testimonio del futbolista Kylian Mbappé, amigo cercano de Hakimi, quien fue interrogado por los investigadores tras haber conversado con el marroquí la noche de los hechos. Posteriormente, la defensa presentó nuevas precisiones sobre esas declaraciones con el objetivo de respaldar su postura.

Sin embargo, dichos elementos no modificaron la decisión del Tribunal de Apelación, que confirmó la continuidad del procedimiento judicial.

Reacción de la denunciante

Por su parte, la abogada de la denunciante señaló que su clienta recibió la resolución con alivio y afirmó que está preparada para afrontar el juicio. Además, rechazó las acusaciones dirigidas contra la joven y sostuvo que el objetivo del proceso es buscar justicia por los hechos denunciados.