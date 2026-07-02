Fher responde a Liam Gallagher y aviva la previa del México vs Inglaterra

La previa del enfrentamiento entre México e Inglaterra en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 también se trasladó al mundo de la música, luego del intercambio de mensajes entre Fher Olvera, vocalista de Maná, y Liam Gallagher, integrante de Oasis.

La conversación comenzó cuando Gallagher fue consultado en la red social X sobre el partido que ambas selecciones disputarán el próximo domingo en el Estadio Ciudad de México. El músico británico respondió con un pronóstico contundente al asegurar que Inglaterra derrotará a México por marcador de 5-0.

La declaración generó reacciones inmediatas y Fher Olvera respondió mediante un video difundido en redes sociales. Envuelto en una bandera de México y entre risas, el cantante defendió al Tricolor con un mensaje dirigido al exintegrante de Oasis.

"A ver, no manches, ubícate, wey. ¿5-0?, cálmate, nos vemos el domingo a ver cómo nos va, wey, jajajaja, no mames", expresó el líder de Maná.

Intercambio musical y futbolístico

El intercambio ocurre en medio de la expectativa por uno de los encuentros más llamativos de los octavos de final. México llega invicto al compromiso, mantiene su portería sin recibir anotaciones y contará con el apoyo de su afición al jugar como local en el Estadio Ciudad de México.

Por su parte, Inglaterra aseguró su lugar en esta ronda después de remontar un marcador adverso para imponerse 2-1 a la República Democrática del Congo, con un doblete de Harry Kane.

Expectativas para el partido

Aunque las declaraciones se dieron en un aparente tono de broma, el cruce entre dos de los músicos más representativos del rock de México y Reino Unido añadió un nuevo ingrediente a un partido que ya concentraba gran atención.