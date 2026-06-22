Bárbara de Regil denuncia que recibió implantes reutilizados y enfrentó severas complicaciones de salud

La actriz Bárbara de Regil compartió una experiencia médica que calificó como sumamente complicada, al asegurar que durante una cirugía estética le colocaron implantes mamarios que no eran nuevos, situación que posteriormente le provocó graves problemas de salud.

Durante una conversación con la periodista Mara Patricia Castañeda, la protagonista de "Lalola" recordó que descubrió lo ocurrido después de que uno de los implantes presentó una ruptura. Según relató, al retirárselos le informaron que pertenecían a otra persona, pese a que le habían sido cobrados como nuevos.

De Regil explicó que fue tras presentar diversas complicaciones cuando conoció el origen de los implantes. A raíz de ello, desarrolló una fuerte infección interna que afectó distintas zonas de su cuerpo, incluidos tejidos sensibles, por lo que tuvo que someterse a varias intervenciones médicas.

La actriz señaló que el proceso de recuperación fue difícil y que permaneció durante mucho tiempo en su hogar debido a las molestias que experimentaba, las cuales le impedían incluso tolerar el contacto con su piel.

Asimismo, recordó que, debido al deterioro provocado por la infección, fue sometida a un procedimiento de emergencia en el que los médicos tuvieron que intervenir una zona afectada por el daño ocasionado.

Finalmente, Bárbara de Regil comentó que en algún momento contempló iniciar acciones legales contra el cirujano responsable de la operación, aunque posteriormente decidió no hacerlo tras conocer otra situación relacionada con el especialista.