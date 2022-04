Acusan a Kimberly Loaiza y Lele Pons por plagiar canción

"Piketona" durante la noche del pasado 6 de abril, una nueva controversia surgió alrededor del éxito que ya acumula, hasta el momento, más de tres millones de reproducciones de YouTube.

Resulta que la cantante española conocida como Alade Siempre denunció desde sus redes sociales que las dos intérpretes le robaron su idea.

Así mismo, Alade aseguró que llevaba trabajando meses en su tema y que tanto la frase "piketona" como la melodía son idénticas:

"De que esto es plagio, esto es plagio, el coro suyo de "piketona, piketona", la idea principal de esa canción es mi canción "Piketona", ¿entiendes? No hay mucho que explicar. Lo injusto es que porque ellas tengan millones de seguidores esto se quede así", expresó.

Además, la joven compositora, añadió que no le hace falta colgarse del éxito de ninguna de las famosas: "A mí no me hace falta colgarme del éxito de Lele, ni de Kim, ni de nadie. Simplemente reclamo lo que me ha pasado, es un plagio que han hecho a mi canción y al proyecto que llevo trabajando meses y meses. Le duela a quien le duela, me comenten con el odio que me comenten, me da absolutamente igual", añadió.

