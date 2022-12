Adal Ramones volverá a ser papá a sus 61 años

Adal Ramones y Karla de la Mora están de fiesta, no solo por época decembrina, también porque están esperando su segundo bebé juntos, así lo confirmó el ex conductor de Otro Rollo en entrevista para Venga la Alegría. El orgulloso padre se mostró muy contento al compartir que será padre en cuarta ocasión a sus 61 años y compartió algunos detalles sobre el embarazo.

Entre el escándalo que se desató por el proceso legal que Lucía Méndez comenzó en contra de Sylvia Pasquel y Laura Zapata tras las declaraciones que han lanzado en su contra en distintas entrevistas y la fuerte experiencia de Anna Ferro con su fallecido esposo Fernando del Solar, los conductores del matutino tomaron un espacio para felicitar a Adal Ramones por esta nueva etapa en su vida.

"Mi querido y fértil Adal Ramones comparte que será padre por cuarta ocasión. Adal, si pegaron, bravo", comentó Horacio Villalobos antes de presentar la entrevista que les cedió el conductor.

Flor Rubio hizo lo propio y extendió una felicitación para los futuros padres por tener otro hijo que seguramente los colmará de alegrías.

Con una gran sonrisa en el rostro, el también ex presentador de La Academia comenzó hablando sobre sus planes para el 2023 y, aunque aparentemente no quería tocar temas personales, no pudo más y contó:

"Vienen muchas cosas para el año que vienen porque, eres el primer medio al que le voy a decir que sí, lo puedo confirmar, voy a ser papá otra vez".

Pero eso no fue todo, Adal Ramones comentó que, de acuerdo con la información que le ha compartido su esposa, su bebé tiene tres meses de gestación. Con base en ello se atrevió a especular que su cuatro hijo nacerá en mayo de 2023.

Cabe recordar que el oriundo de Monterrey tuvo tres hijos con su ex esposa Gabriela Valencia: Paola y Rodrigo. Meses después de que terminaron su matrimonio de 15 años, Adal dejó de ocultar su noviazgo con Karla de la Mora, situación que sin lugar a dudas desató controversia por su notable diferencia de edad de 25 años. Con ella tuvo a Cristóbal, su primer hijo juntos.

