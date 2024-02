“Así de feo y engañó a Nicki Nicole”, argentinos reaccionan a Peso Pluma infiel

Nicki Nicole ha estado en el centro de la atención mediática debido a los recientes acontecimientos en su vida amorosa.

La cantante argentina ha confirmado la infidelidad de su exnovio, el cantante mexicano Peso Pluma, Periódico Central. Las redes sociales se han llenado de reacciones, y los argentinos no han sido ajenos a la controversia.

Critican a Peso Pluma en Argentina por engañar a Nicki; lo llaman “feo”

En un video viral, se ve a Peso Pluma caminando de la mano con una misteriosa mujer en un casino de Las Vegas. Esto provocó indignación entre los fanáticos de Nicki Nicole, quienes han expresado su repudio hacia el comportamiento del cantante, informa MVS Noticias.

Algunos comentarios sugieren que “lo que pasó con Peso Pluma y Nicki Nicole es la muestra de que si sales con feo, él te hará sentir que la fea eres tú” .

La artista ha eliminado todas las fotos que tenía con Peso Pluma de su cuenta oficial de Instagram, y a través de sus historias de Instagram, compartió un mensaje contundente:

El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto… Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy”.

La situación ha generado una ola de comentarios en las redes sociales, con usuarios expresando su apoyo a Nicki Nicole y cuestionando la conducta de Peso Pluma. Aunque el dolor es evidente, la artista ha recibido muestras de cariño por parte de sus seguidores.