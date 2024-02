Ella es la mujer con la que Peso Pluma engañó a Nicki Nicole

Las Vegas.- La mujer que fue captada tomada de la mano con Peso Pluma en Las Vegas, Nevada, ya se pronunció en redes, tras ser señalada como la responsable de la ruptura amorosa del cantante de corridos bélicos y Nicki Nicole.

"El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... yo ahí no me quedo, yo de ahí me voy", escribió la argentina confirmando el presunto engaño de Hassan Emilio Kabande Laija.