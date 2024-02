Nicki Nicole confirma infidelidad de Peso Pluma

La cantante Nicki Nicole se pronunció en su cuenta de Instagram luego de que su pareja Peso Pluma fuera captado con otra mujer en Las Vegas.

"El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama se respeta, lo que se respeta se cuida. Cuando no te cuidan y no hay respeto, yo ahí no me quedó, yo de ahí me voy.

"Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar", se lee en la historia que publicó en su cuenta de Instagram.

La historia publicada por la famosa, causó revuelo en las redes sociales, debido a que mencionaron no merecía que Peso Pluma la engañara, ya que ella sí lo quería.

¿Qué hizo Peso Pluma?

El cantante de corridos bélicos, Peso Pluma, se encuentra en medio de una polémica, luego de que fuera captado con otra mujer en Las Vegas.

En redes sociales circula un video en el que se observa al intérprete de 'Ella baila sola', tomado de la mano de una chica.

Las versiones de infidelidad cobraron fuerza en TikTok cuando Nicki Nicole borró todas las fotos que tenía con el artista en su cuenta de Instagram. .

Hasta el momento no se ha dado a conocer la fecha exacta en la que se tomó el video, sin embargo, todo indica que fue durante la fiesta que hubo después del Super Bowl 2024 en Las Vegas, Nevada.

La pareja confirmó que mantenían una relación sentimental en noviembre del año pasado durante un concierto que la cantante ofreció en Ciudad de México.

Ahí, apareció Peso Pluma que entonó junto con ella una canción y posteriormente ambos se besaron, causando una euforia en el público.