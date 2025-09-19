Familia de Lamine Yamal desaprueba su romance con Nicki Nicole

? ¿Problemas en el paraíso? Familia de Lamine Yamal estaría en desacuerdo con su relación con Nicki Nicole

Barcelona, España.– Lo que parecía ser una relación de ensueño entre el futbolista Lamine Yamal y la cantante argentina Nicki Nicole comienza a generar tensiones fuera del foco mediático. De acuerdo con reportes recientes, la familia del jugador del FC Barcelona y la Selección Española no aprueba el romance, argumentando que podría afectar su carrera profesional, justo en uno de los momentos más importantes de su ascenso futbolístico.

La información fue dada a conocer por el periodista Juan Etchegoyen a través del programa Mitre Live, donde señaló que tanto los padres como la abuela del joven futbolista consideran que la relación representa una posible distracción para Yamal, quien a sus apenas 18 años es ya considerado una de las mayores promesas del fútbol europeo.

“La familia de Lamine no está conforme con esta relación. Consideran que es una distracción en un momento clave de su carrera, cuando debe estar totalmente enfocado en el fútbol y no en asuntos sentimentales”, afirmó Etchegoyen.

¿La edad es un factor de fricción?

Uno de los puntos que más ha generado debate dentro del círculo íntimo del jugador es la diferencia de edad entre ambos. Nicki Nicole tiene 25 años, mientras que Yamal recién alcanzó la mayoría de edad. Según trascendió, este aspecto no es bien visto por la familia del futbolista, que teme que la cantante pueda influenciarlo emocional o profesionalmente, desviando su atención de los compromisos deportivos que lo han catapultado a la élite del fútbol.

La familia de Yamal —que ha estado muy involucrada en su formación desde las categorías inferiores del Barça— teme que la presión mediática y los compromisos que conlleva estar vinculado sentimentalmente con una artista de talla internacional puedan afectar su rendimiento, imagen o concentración.

?? Lamine ignora críticas y apoya públicamente a Nicki Nicole

A pesar de la desaprobación familiar y los constantes rumores de crisis, distanciamientos y hasta supuestas infidelidades que han rondado a la pareja, Lamine Yamal ha optado por mantener firme su postura: está enamorado y no permitirá que las críticas interfieran con su relación.

Una muestra de ello fue el reciente gesto que tuvo con Nicki Nicole en redes sociales, luego de que la cantante fuera nominada a los Latin Grammy 2025 en la categoría de Mejor Álbum de Música Urbana por su producción "Naik". Yamal compartió la lista de nominados en sus historias de Instagram, acompañada de un emoji de estrellitas, un corazón color café y el mensaje “N1” (Número 1), dejando claro el orgullo y apoyo que siente por su pareja.

La pareja más mediática del momento

Desde que fueron vistos juntos por primera vez, Lamine y Nicki han sido objeto de especulaciones constantes. Sus apariciones públicas, la diferencia de edad y el contraste entre el mundo del fútbol europeo y la música urbana latinoamericana han convertido su relación en una de las más comentadas en redes sociales y medios del espectáculo.

Nicki Nicole, por su parte, ha compartido en entrevistas que se siente plena en esta nueva etapa sentimental, aunque ha preferido mantener los detalles de su romance en privado.

?? ¿En qué podría afectar a Yamal?

Expertos en imagen y marketing deportivo señalan que, aunque las relaciones personales no deberían influir en el rendimiento profesional, el foco mediático constante sí puede generar presión innecesaria en figuras jóvenes como Yamal, especialmente cuando aún están construyendo su madurez emocional y profesional.

Sin embargo, hasta el momento, el jugador mantiene un alto nivel de juego, ha sido clave en partidos recientes del FC Barcelona y se perfila como titular en la próxima Eurocopa 2026.