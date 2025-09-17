Detenidos vinculados a proceso por privación de libertad a chef Zahie Téllez

Morelos, México. Un año después del secuestro de la reconocida chef Zahie Téllez, las autoridades de Morelos informan sobre un avance crucial en el caso. Dos hombres, identificados como Luis Noé "N" y Marcos "N", han sido formalmente vinculados a proceso por su presunta participación en el crimen.

La Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE) confirmó que, tras una audiencia judicial, un juez de control decidió imponerles la medida cautelar de prisión preventiva. Se ha establecido un plazo de un mes para la conclusión de la investigación complementaria, tiempo durante el cual se recabarán más pruebas para reforzar el caso.

El secuestro de la famosa jurado de MasterChef México y su esposo ocurrió en noviembre de 2024, cuando circulaban por la autopista México-Cuernavaca. El incidente captó la atención mediática porque la chef se encontraba en una entrevista telefónica en el momento en que fueron privados de su libertad.

Gracias a la rápida denuncia, las fuerzas de seguridad lograron localizar y rescatar a la pareja horas después, evitando un desenlace fatal. Con la vinculación a proceso de los implicados, la FGE continúa con el proceso penal para determinar su responsabilidad y que enfrenten la justicia por sus acciones.