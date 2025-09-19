Patricia Fernández, de Yo Soy Betty, La Fea, llegará a Monterrey para La Conve 64

¡Confirmado! Patricia Fernández, "la Peliteñida" de Yo Soy Betty, La Fea, llegará a Monterrey para La Conve 64

Monterrey, Nuevo León. – ¡Atención, fanáticos de Yo Soy Betty, La Fea! Una de las actrices más recordadas de la exitosa telenovela colombiana llegará a tierras regiomontanas. Lorna Cepeda, quien dio vida a la icónica Patricia Fernández, mejor conocida como "La Peliteñida", será una de las invitadas internacionales de La Conve Monterrey 64, uno de los eventos de cultura pop más importantes del norte del país.

La actriz estará presente los días 22 y 23 de noviembre en el centro de convenciones Cintermex, donde convivirá con los fans, firmará autógrafos, se tomará fotos y participará en actividades especiales del evento.

El anuncio fue confirmado por la organización de La Conve con el característico humor de su personaje: "¡Marceee! La mismísima Patricia Fernández estará en La Conve 64", haciendo referencia a una de sus frases más populares en la telenovela.

¿Qué ha sido de Lorna Cepeda?

Aunque el personaje de Patricia Fernández marcó un antes y un después en su carrera, Lorna Cepeda ha demostrado ser mucho más que "La Peliteñida". La actriz colombiana ha participado en exitosas producciones como Amas de Casa Desesperadas (versión latinoamericana), Chepe Fortuna, El Día de la Suerte y múltiples proyectos de cine y teatro en Colombia.

Gracias a su carisma, talento y trayectoria, Cepeda se ha consolidado como una figura muy querida en toda Latinoamérica, y su participación en La Conve 64 promete ser uno de los momentos más esperados del evento.

Boletos y costos

Los boletos para convivir con la actriz ya están disponibles en el portal globalticket.com.mx

. Estos son los costos oficiales:

Autógrafo: $600 MXN

Fotografía impresa (hasta para 2 personas): $950 MXN

Pase VIP: $1,950 MXN (Incluye foto, autógrafo y paquete de coleccionables)

Un cartel de lujo en La Conve 64

Además de Lorna Cepeda, La Conve Monterrey 64 contará con la participación de importantes figuras del entretenimiento internacional:

Charlie Cox, protagonista de Daredevil (Marvel / Netflix)

Brandon Routh, actor de Superman Returns y Legends of Tomorrow

Dan Gloger, actor de Hollywood con múltiples créditos

También asistirán reconocidas voces del doblaje latinoamericano:

Mario Arvizu (Peter Griffin, Batman)

Pepe Toño Macías (Capitán América, Obi-Wan Kenobi)

Luis Carreño (Bob Esponja)

Gabriel Chávez (Sr. Burns, South Park)

Paty Azán (Eric Cartman)

Entre otros destacados actores y actrices de voz.

Asimismo, las actrices Karin Zavala, Tatul Bernodat y Azul Bötticher, estrellas del fenómeno juvenil Las Guerreras Kpop, también estarán presentes.

Una experiencia imperdible para los fans

La Conve Monterrey 64 promete ser un encuentro inolvidable para fanáticos de las telenovelas, el cine, el doblaje y la cultura geek en general. La presencia de Lorna Cepeda añade un toque nostálgico y lleno de humor que seguramente atraerá a miles de seguidores de Yo Soy Betty, La Fea, una de las producciones más exitosas en la historia de la televisión hispana.