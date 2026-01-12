Alejandro Fernández es intervenido quirúrgicamente y tranquiliza a sus seguidores

Alejandro Fernández generó inquietud entre sus seguidores luego de confirmar que fue hospitalizado de forma inesperada y sometido a una cirugía. El propio artista dio a conocer la noticia durante la noche del 10 de enero a través de sus redes sociales, donde explicó que la intervención se debió a un cuadro de apendicitis.

En su mensaje, el intérprete señaló que la operación resultó exitosa y que ya se encuentra en proceso de recuperación. Agradeció además las muestras de apoyo y los buenos deseos recibidos por parte de sus seguidores, sin ofrecer mayores detalles sobre el procedimiento médico.

Detalles confirmados

Hasta el momento, el cantante no ha informado en qué ciudad fue ingresado al hospital ni ha dado información adicional sobre cómo se presentó la emergencia que derivó en la cirugía.

La hospitalización ocurrió apenas tres días después de que Fernández compartiera una publicación en Instagram en la que aparecía conduciendo por carretera, acompañada de un mensaje en el que celebraba el inicio del año 2026 y su regreso a casa.

Reacciones y aclaraciones

La situación de salud del llamado El Potrillo se da mes y medio después de que fuera objeto de críticas en redes sociales, tras la difusión de un video grabado durante un concierto en Querétaro. En dichas imágenes, algunos usuarios interpretaron ciertos gestos del cantante como señales de que podría haber estado bajo los efectos del alcohol.

Posteriormente, su hijo Alex Fernández aclaró que su padre padece reflujo y que, en su opinión, ese problema de salud habría sido el motivo de los movimientos que se observaron en el escenario.