Accidente aéreo en Boyacá cobra la vida de Yeison Jiménez

El cantante Yeison Jiménez muere en trágico accidente aéreo, él predijo su final, circula espeluznante video.

La industria musical está de luto tras confirmarse la muerte de un popular cantante, quien perdió la vida en un accidente. La noticia se dio a conocer en las últimas horas y generó una ola de reacciones de colegas, fans y figuras públicas que lamentaron el deceso.

¿Qué cantante murió?

La muerte del cantante colombiano Yeison Jiménez se dio a conocer luego de que Infobae Colombia confirmó que el músico forma parte de la lista de personas fallecidas tras un accidente aéreo. El nombre del intérprete aparece entre las víctimas del siniestro, de acuerdo con lo reportado por el medio.

La información fue difundida en las últimas horas y generó atención inmediata, al tratarse de una figura reconocida de la música en Colombia. Yeison Jiménez murió cuando viajaba a bordo de una aeronave con destino a Medellín, Colombia, la cual se accidentó la tarde del 10 de enero en la vereda Romita, ubicada sobre la vía que conecta Paipa y Duitama, en el departamento de Boyacá. El cantante tenía previsto ofrecer un concierto en Marinilla, como parte de sus compromisos profesionales.

Según Infobae, tras el impacto contra tierra, la aeronave se incendió, por lo que se solicitó apoyo inmediato de los servicios de emergencia que acudieron a la zona para atender la situación. El accidente ocurrió poco después de que el avión iniciara su maniobra de salida desde el aeropuerto de la ciudad.

Detalles confirmados

De acuerdo con los reportes iniciales, de manera preliminar se señaló que la aeronave presuntamente perdió el control segundos antes de completar el despegue, al no lograr alcanzar la altura necesaria. Las autoridades continúan con las indagatorias correspondientes para esclarecer las causas del accidente.