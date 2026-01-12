Guillermo del Toro vuelve a quedar fuera y Paul Thomas Anderson domina los Golden Globes 2026

Guillermo del Toro enfrentó nuevamente una derrota frente a Paul Thomas Anderson en la temporada de premios, esta vez durante los Golden Globes 2026. El cineasta mexicano fue nominado en la categoría de Mejor Director por su adaptación de Frankenstein, pero el galardón terminó en manos de Anderson, quien ha recibido amplios elogios por su película One Battle After Another.

La expectativa era alta entre el público mexicano, que confiaba en que Del Toro pudiera imponerse en esta ceremonia. Sin embargo, el resultado repitió lo ocurrido días antes en los Critics Choice Awards, celebrados el 4 de enero, donde Paul Thomas Anderson también se llevó el reconocimiento a Mejor Director.

Aunque estas premiaciones suelen considerarse un termómetro rumbo a los Premios Oscar, no definen de manera absoluta el panorama para La Academia. Aun así, la preferencia de la crítica por el trabajo de Anderson podría representar un obstáculo para las aspiraciones de Del Toro en los Oscar 2026.

Pese a ello, Frankenstein mantiene presencia y fuerza en otras categorías, como Diseño de Vestuario, Fotografía y Guion Adaptado. Si bien el premio a Mejor Director parece más complicado ante la competencia de Anderson o incluso de Ryan Coogler con Sinners, el desenlace aún no está definido.

En los Golden Globes 2026, Frankenstein obtuvo varias nominaciones, entre ellas Mejor Actor en Película de Drama para Oscar Isaac, Mejor Actor de Reparto para Jacob Elordi, Mejor Música Original para Alexandre Desplat, además de Mejor Película de Drama y Mejor Director. Aunque no logró ganar en ninguna de estas categorías, la cinta sí tuvo éxito en los Critics Choice Awards, donde obtuvo premios en rubros técnicos y actorales.