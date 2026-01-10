Karina Puente y Adrián Marcelo: Rumores de divorcio tras mensaje en redes sociales

Mensaje de Adrián Marcelo en Instagram desata rumores de divorcio con Karina Puente.

El conductor Adrián Marcelo ha desatado rumores de divorcio con Karina Puente, tras mensaje en Instagram con el que se confirmaría el fin de su matrimonio tras 4 años juntos.

Dicho mensaje se trató de una historia en Instagram en la que se podía leer "los cuatro años más infelices de mi vida", así como Adrián Marcelo finalizó diciendo "nunca se casen raza".

¿Qué provocó el mensaje de Adrián Marcelo?

Desatando los rumores del divorcio de Adrián Marcelo y Karina Puente, sin embargo, el conductor causó aún más revuelo tras borrar su mensaje en Instagram tan solo unos minutos después de publicarlo. Pese a esto, la imagen se viralizó rápidamente en redes sociales, siendo tendencia del momento ante la confirmación del divorcio de Adrián Marcelo y Karina Puente.

Reacciones en redes sociales

Sin embargo, hasta el momento tanto Adrián Marcelo como Karina Puente no han confirmado o desmentido el rumor de su divorcio. Pues el pasado 7 de enero, a través de la red social X (antes Twitter), Adrián Marcelo escribió que en el tema emocional durante los últimos meses se le había pasado bastante mal.

"Está muy cabrón que soy tan exitoso que me vería muy mal expresándoles lo duro que ha sido para mí, estos últimos meses, en el tema emocional".

Adrián Marcelo

Publicación de Adrían Marcelo en el que los fans enviaban sus buenos deseos y ánimos para el conductor ante lo que estuviese pasando, sin embargo, tras su mensaje en Instagram, también los mensajes para Karina Puente han llegado en el que le expresado los internautas que su divorcio es "lo mejor que te pudo pasar".