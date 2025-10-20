Captan a ex actor de Televisa viviendo en la calle junto a sus mascotas

Alejandro Landeros, recordado por su participación en icónicas telenovelas de Televisa en las décadas de los 80 y 90, ha causado conmoción en redes sociales luego de que se viralizara un video que lo muestra en aparente situación de calle, en la colonia Condesa de la Ciudad de México. Acompañado de dos gatos y una perrita, el actor permanece en la vía pública, sin separarse de sus animales, a quienes considera parte esencial de su vida.

Aunque Landeros no ha emitido un comunicado oficial sobre su situación actual, el material difundido ha generado una ola de reacciones entre usuarios y figuras del medio artístico que recuerdan su destacada trayectoria en la televisión.

Una carrera en la época dorada de las telenovelas

Alejandro Landeros fue considerado una promesa en la industria televisiva mexicana. Su carrera despegó con su participación en Blanco Vidal (1982), y posteriormente logró papeles relevantes en exitosas producciones como Vivir un poco (1985) y Monte Calvario (1986).

Sin embargo, fue en Rosa Salvaje (1987) donde alcanzó mayor reconocimiento al interpretar a Rigoberto Camacho, el chofer del personaje de Guillermo Capetillo. A este le siguió su participación en Pasión y Poder (1988), donde encarnó a Federico Gómez Luna, consolidándose como galán juvenil del momento.

Además de su trabajo en telenovelas, Landeros también incursionó en el teatro musical y fue conductor en Canal Once durante los años 90.





Rumores, desapariciones y reaparecimientos

En 2020, el actor enfrentó rumores sobre su supuesta muerte, los cuales desmintió asegurando que se encontraba bien de salud. Sin embargo, su vida personal ha permanecido alejada del foco público, sin información clara sobre familiares o redes de apoyo cercanas.

¿Qué se sabe de su situación actual?

Según usuarios en la plataforma X (antes Twitter), Landeros se encuentra sobre la calle Mazatlán, entre Juan de la Barrera y Agustín Melgar, en la Condesa, donde ha sido visto durmiendo al aire libre. Vecinos como una mujer identificada como Verónica han difundido su caso, pidiendo ayuda para conseguirle alojamiento temporal por al menos un mes y permitirle estabilizarse.

A pesar de las dificultades, el actor se niega a separarse de sus mascotas, quienes lo acompañan en esta etapa difícil de su vida. La historia ha generado empatía y llamados a la solidaridad, tanto de ciudadanos como de quienes recuerdan con afecto sus papeles en la pantalla chica.