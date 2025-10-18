Alberto del Río revela cuánto gana un luchador promedio en WWE

Ciudad de México – El luchador mexicano Alberto del Río, también conocido como El Patrón, reveló detalles sobre los altos sueldos que se pagan en la WWE, en contraste con lo que perciben los luchadores en México. Durante su participación en el reality show La Granja VIP, transmitido por TV Azteca, el ex campeón mundial habló sin filtros sobre el tema económico en la lucha libre profesional.

"Allá [en WWE] se te paga un salario anual y lo vas a ganar luches o no luches. El mínimo es de 350 mil dólares, y puede llegar hasta 4, 5 o incluso 10 millones", aseguró Alberto del Río. "Aquí [en México], si no luchas, no hay lana".

El luchador mencionó que, pese a ya no estar en su mejor momento económico, vive bien y sigue siendo de los que más gana en la escena mexicana. Sin embargo, destacó que las condiciones laborales en WWE son mucho más estables y lucrativas.

¿Cuánto ganan los luchadores en WWE?

Del Río explicó que en la WWE, los sueldos dependen del nivel dentro del roster:

Estelares (como Roman Reigns, Seth Rollins o Cody Rhodes): pueden superar los millones de dólares anuales.

Midcards (como Dominik Mysterio o Sami Zayn): ganan cifras considerables, aunque menores que las estrellas.

Jobbers (como Kofi Kingston y otros luchadores de menor exposición): tienen salarios más modestos, pero garantizados.

Su polémica salida de WWE

Pese a haber sido una figura importante en la empresa, Alberto del Río tuvo una salida conflictiva. Sus problemas personales con su expareja Paige, así como un altercado con un empleado de WWE, marcaron el fin de su etapa en la compañía.

Actualmente, ha mencionado que ha habido acercamientos con la empresa, aunque no hay nada confirmado sobre un posible regreso.