Madre de Belinda habría exigido regalías a Lupillo Rivera para evitar demanda

Ciudad de México – En medio de la creciente tensión entre Belinda y Lupillo Rivera, una nueva versión ha salido a la luz. Según el periodista Javier Ceriani, Belinda Schüll, madre de la cantante, habría solicitado al equipo legal del intérprete de regional mexicano el 50% de las regalías del libro autobiográfico Tragos Amargos para evitar una posible demanda.

Ceriani aseguró en su canal de YouTube este 17 de octubre que la señora Schüll buscó "negociar" con el entorno legal de Rivera para evitar un escándalo mediático relacionado con la relación entre su hija y el cantante. "No queremos traerte problemas... negociemos esto en paz...", habría sido parte de la postura que, según el periodista, expresó la madre de Belinda.

El conflicto surgió luego de que Lupillo diera a conocer detalles de una relación sentimental con la cantante en su publicación, algo que, de acuerdo con el equipo legal de Belinda, sería motivo de acción legal. Hasta el momento, ni la artista ni su madre han confirmado o desmentido esta información.

Por su parte, los abogados de Lupillo Rivera, Mariana Gutiérrez y Alonso Beceiro, ofrecieron una conferencia de prensa en la que aseguraron que su cliente no desea ver a Belinda en prisión, pero sí defender su nombre ante lo que consideran una acusación contradictoria.

"El Toro del Corrido" estaría respondiendo legalmente ante lo que su defensa califica como falsedades en la denuncia presentada por la cantante, quien reconoció ante la fiscalía una relación sentimental que públicamente ha negado. Según el equipo legal, dicha contradicción podría constituir un delito penal en México.

Pese a todo, los abogados reiteraron que Lupillo Rivera no pretende buscar represalias económicas ni penales contra Belinda, pero sí actuar en defensa de su imagen.

La polémica comenzó el pasado 9 de octubre, cuando trascendió que las autoridades habrían otorgado medidas de protección a Belinda tras las declaraciones de Lupillo sobre su supuesto romance, revelaciones que forman parte de la promoción de su libro.