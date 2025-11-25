Fátima Bosch responde a críticas tras ser coronada Miss Universo

La recién coronada Miss Universo, Fátima Bosch, rompió el silencio este martes tras enfrentar una ola de críticas y ataques en redes sociales que han cuestionado su triunfo en el certamen de belleza. A través de una serie de historias en su cuenta de Instagram, la representante mexicana respondió a la polémica y reafirmó su propósito como reina mundial.

¿Qué ocurrió?

Bosch, quien se ha convertido en el centro de atención desde la final del concurso, compartió un mensaje contundente dirigido a quienes han intentado menoscabar su logro. "A quienes me han atacado e inventado calumnias les digo: Mi victoria es un recordatorio de que las mujeres somos resilientes, capaces y poderosas", escribió la modelo.

La Miss Universo mexicana enfatizó que su presencia en la plataforma no es para cumplir "expectativas ajenas", sino para "transformar el mundo".

¿Cuál es la respuesta de Fátima Bosch?

Bosch reveló que desde que obtuvo la corona ha recibido toda clase de ataques, desde insultos hasta deseos de muerte, pero aseguró que esta hostilidad no la detendrá. "Aunque estos ataques duelen, no me definen. Lo que sí me define es mi fortaleza, mi integridad y el amor que tengo por mi país y por las mujeres de todo el mundo que represento", puntualizó.

El mensaje de la reina de belleza trascendió la defensa personal y se enfocó en un compromiso social. Bosch prometió usar su posición para abogar por las víctimas de violencia. "A las mujeres que han sufrido violencia en cualquiera de sus formas les prometo algo: No me voy a quedar callada, voy a usar esta plataforma para visibilizar, no están solas".

¿Qué consecuencias tendrá su mensaje?

Al cerrar su declaración, Fátima Bosch subrayó la importancia de la solidaridad femenina en el ámbito público: "Porque cuando una mujer alza la voz, la alzamos todas. Cuando una mujer gana, abre el camino para miles más". Con estas palabras, la Miss Universo busca dejar claro que, a pesar de la controversia, su reinado se enfocará en el empoderamiento y la visibilidad de causas sociales, poniendo fin a las especulaciones sobre la validez de su título.