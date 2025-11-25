Fallecimiento de Gabriela Michel: Aislinn Derbez pide respeto en su duelo

La actriz mexicana Aislinn Derbez emitió un comunicado oficial la noche del lunes para aclarar los detalles en torno al sensible fallecimiento de su madre, Gabriela Michel. La declaración buscó desmentir las versiones iniciales que circulaban en diversos medios de comunicación, las cuales apuntaban a que la muerte había sido causada por un accidente doméstico.

A través de su cuenta de Instagram, la hija del comediante Eugenio Derbez y la productora de doblaje confirmó que la causa de muerte de su progenitora fue un infarto fulminante, un giro que sorprendió a sus seguidores y al mundo del espectáculo.

"Con profunda tristeza comparto que mi mamá falleció a causa de un infarto," escribió Aislinn Derbez, quien agradeció el apoyo y las muestras de cariño que ha recibido desde que se dio a conocer la noticia. El mensaje, breve y cargado de emoción, sirvió para establecer la verdad sobre el deceso y pedir un espacio de privacidad para ella y su familia en este momento de luto.

Gabriela Michel, cuyo nombre se ha vuelto tendencia en las búsquedas, fue una figura importante dentro de la industria mexicana del doblaje. Antes de que la propia Aislinn lo confirmara, la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) ya había confirmado el deceso y honrado la trayectoria de Michel, quien prestó su voz a una variedad de personajes icónicos a lo largo de su carrera. Entre sus trabajos más recordados se encuentra el doblaje al español del personaje de Samantha Jones, interpretado por Kim Cattrall en la exitosa serie "Sex and the City". Esta faceta profesional resalta su legado más allá de ser la madre de la conocida actriz de cine y televisión.

La muerte de Gabriela Michel, confirmada en horas de la tarde, generó una rápida reacción en el medio artístico, pero fue la propia Aislinn Derbez quien tuvo que intervenir para manejar la narrativa pública. La necesidad de especificar que fue un infarto y no un accidente subraya la intención de la familia de mantener la dignidad y la veracidad en los hechos reportados.

Aislinn Derbez, quien ha participado en proyectos como La Casa de las Flores, hizo un llamado enfático a los medios y al público en general para respetar su proceso personal. "En este momento necesito vivir mi duelo en paz, en compañía de mi familia, y procesar esta despedida desde un lugar de amor. Les agradezco su respeto. Gracias por acompañarnos con sensibilidad en este momento tan delicado," concluyó en su mensaje.

Hasta el cierre de esta edición, no ha habido una declaración oficial por parte de su padre, Eugenio Derbez, quien estuvo casado con Gabriela Michel y con quien comparte a Aislinn, ni de sus otros hijos, José Eduardo, Vadhir o Aitana. La familia Derbez y Michel se concentra ahora en el proceso de despedida de la mujer que fue una figura esencial en la vida de Aislinn y una voz reconocida en el panorama del entretenimiento mexicano, poniendo fin a las especulaciones sobre la trágica partida.