Alfredo Adame lanza ataques a Pati Chapoy en víspera navideña

El polémico conductor y actor Alfredo Adame ha vuelto a encender las redes sociales tras lanzar fuertes declaraciones en contra de la titular de Ventaneando, Pati Chapoy. Este miércoles 24 de diciembre de 2025, en plena víspera navideña, Adame dejó claro que no tiene intención de limar asperezas con la periodista, a quien calificó de ser una persona non grata en su círculo.

¿Qué declaró Alfredo Adame sobre Pati Chapoy?

Las declaraciones surgieron durante una entrevista donde el actor fue cuestionado sobre la posibilidad de una reconciliación o una entrevista exclusiva con el programa insignia de TV Azteca para cerrar el año.

"Víbora y malintencionada": Los ataques de Adame

Fiel a su estilo directo y explosivo, Adame no se guardó nada y arremetió contra la trayectoria de Chapoy, acusándola de haber intentado perjudicar su carrera en múltiples ocasiones a lo largo de las décadas.

Rechazo tajante: "A esa señora no la quiero cerca, ni en pintura. Es una persona malintencionada que ha vivido de destruir reputaciones", afirmó el actor.

Viejas rencillas entre Adame y Chapoy

Adame recordó incidentes del pasado, asegurando que Pati Chapoy "le cerró puertas" cuando él era una de las figuras principales de las telenovelas en México.

Sin espíritu navideño: Al ser cuestionado sobre si la Navidad era momento de perdonar, el exconcursante de La Casa de los Famosos respondió que "el perdón es para gente que se lo merece", descartando cualquier acercamiento.

Un historial de conflictos mediáticos

Este nuevo ataque se suma a la larga lista de enemigos públicos de Alfredo Adame, que incluye a figuras como Carlos Trejo, Andrea Legarreta y recientemente varios influencers. Por su parte, la producción de Ventaneando no ha emitido una respuesta oficial, aunque seguidores del programa aseguran que la postura de Chapoy suele ser la de ignorar los insultos del actor para no darle mayor visibilidad.

¿Qué sigue para Alfredo Adame en 2026?

A pesar de las controversias, Adame asegura estar en uno de sus mejores momentos mediáticos. Entre sus planes para el próximo año se encuentran:

Gira de presentaciones: Continuar con sus eventos como DJ y presentador en centros nocturnos.

Reality Shows: Se rumora su participación en una nueva producción internacional de competencia.

Contenido Digital: El lanzamiento de su propio canal de entrevistas sin censura, donde promete "sacar los trapitos al sol" de más figuras del espectáculo.