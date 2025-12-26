Cazzu celebra su nueva casa en Argentina tras separación

Tras un año marcado por desafíos personales y legales, la cantante argentina Cazzu sorprendió a sus seguidores al anunciar que finalmente ha logrado uno de sus mayores objetivos del 2025: estrenar su propia casa. Este viernes 26 de diciembre, la noticia se volvió tendencia luego de que la artista compartiera una imagen sosteniendo las llaves de su nuevo hogar, simbolizando estabilidad para ella y su hija Inti.

La revelación llega después de que la "Jefa del Trap" confesara meses atrás las dificultades económicas y de vivienda que enfrentó tras su separación de Christian Nodal, mencionando incluso que la renta de su anterior residencia en Puerto Madero le resultaba insostenible.

Navidad en familia y estabilidad habitacional

Cazzu celebró la Nochebuena en su nueva vivienda, la cual se mostró inicialmente vacía, pero llena de significado. A través de sus historias de Instagram, compartió:

"MI CASA": Una fotografía donde posa con las llaves del inmueble, acompañada de un mensaje breve pero contundente que celebra su independencia.

Inti en Navidad: Una tierna postal de su hija jugando en el suelo con motivos navideños, vestida de blanco, lo que conmovió a sus seguidores por la paz que proyecta la escena.

Propósito cumplido: A mediados de 2025, la rapera había declarado en un podcast: "Este año me compro una casa sí o sí, tengo que trabajar mucho", promesa que hoy se materializa.

El contraste con el conflicto legal

Mientras Cazzu celebra este logro patrimonial, el panorama legal con el padre de su hija continúa. El pasado 19 de diciembre, un juez en Jalisco admitió una demanda presentada por Christian Nodal para regular la custodia de Inti, establecer un régimen de convivencias y fijar una pensión alimenticia oficial.

A pesar de las tensiones y los reclamos públicos sobre la manutención, Cazzu ha optado por enfocarse en su carrera —que incluye una gira en 2026— y en consolidar un entorno seguro para su pequeña. Fans de todo el mundo han llenado las redes sociales de felicitaciones, destacando la resiliencia de la argentina para cerrar el año con una propiedad propia.