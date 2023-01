Alfredo Adame se declara aliado LGBT tras presentación de su hermana trans

Este miércoles pasado, la modelo y actriz transgénero, Himmel presentó su propio calendario donde poso desnuda, esto en un bar de la Zona Rosa de la Cuidad de México

En el evento estuvieron presentes Osiris Orozco, la ex suegra de Inés Gómez Mont, Tita Bravo y Alfredo Adame, quien aprovechó para declararse un aliado de la comunidad LGBT+.

El polémico actor aseguro que nunca tuvo una hermana hasta que conoció a Himmel. Además de aprovechas para asegurar que este no tenia prejuicios y veía a todos como seres humanos a respetar.

"Es tan difícil encontrarte gente que realmente sea derecha, leal con la que puedas establecer una comunicación y que además te de esas muestras de lealtad, después de todas las chingaderas que me han pasado a mí", comentó.

"No reconozco homosexuales, lesbianas, heterosexuales, musulmanes, católicos, judíos, no reconozco asiáticos, yo reconozco seres humanos, no reconozco otro tipo de personas y yo me llevo con seres humanos", agregó.

Durante las controversias que ha tenido Alfredo Adame, una de ellas es de señalarlo como homofóbico esto a consecuencia de sus declaraciones que ha dado contra su hijo Sebastián Adame.