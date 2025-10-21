Kylie Jenner celebra 10 años de su marca de cosméticos con glamour y fiesta

¡Maquillaje, glamour y fiesta! Celebra Kylie Jenner los 10 años de su marca de cosméticos.

La modelo y empresaria Kylie Jenner celebró el décimo aniversario de su marca Kylie Cosmetics, con la cual marcó un hito en la industria del maquillaje de celebridades y en su carrera personal.

De hecho, en el festejo que se compartió por todas las redes sociales, la ahora también actriz y cantante deslumbró con una peluca rosa brillante, un vestido ajustado de látex con tiras, uñas largas a juego y un maquillaje glamuroso. Según se vio en una serie de imágenes compartidas en su Instagram, su hija Stormi igualó su estilo con un adorable conjunto rosa que lucía un gráfico de King Kylie en su camiseta.

El evento pop-up celebró el décimo aniversario de Kylie Cosmetics, ofreciendo a sus fans un vistazo a su nueva colección, desde los kits de labios originales hasta la nueva línea King Kylie, además de los productos más populares de la marca, según Harper´s Bazaar.