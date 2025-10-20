Fallece "Medio Metro Original" en Puebla Trágico hallazgo de Paco Pérez

El gremio de los bailes sonideros en Puebla se encuentra de luto tras el trágico hallazgo de Paco Pérez, conocido en el ámbito popular como el "Medio Metro Original". El cuerpo del famoso personaje, quien cobró notoriedad por sus peculiares pasos de baile, fue encontrado sin vida este lunes 20 de octubre de 2025 en la junta auxiliar de San Sebastián Aparicio, en la capital poblana.

Según los primeros reportes de las autoridades, el cuerpo de Paco Pérez fue localizado dentro de un canal de agua y presentaba impactos de bala en la cabeza. Dada la naturaleza violenta del deceso, la Fiscalía del estado ya investiga la causa de su muerte como un presunto homicidio. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Guardia Nacional acudieron al lugar para acordonar la zona e iniciar las diligencias correspondientes.

Paco Pérez, oriundo del Barrio de El Alto en Puebla, fue la primera persona en interpretar al popular personaje de "Medio Metro". Su fama se disparó inicialmente al colaborar con el "Sonido Pirata", donde se disfrazaba del icónico "Chavo del Ocho" y ejecutaba pasos de baile que rápidamente se hicieron virales, ganándose el cariño del público.

Tras separarse del colectivo, el hoy occiso continuó presentándose de forma independiente, animando bailes sonideros en diversas colonias y juntas auxiliares de la ciudad de Puebla, manteniendo su estatus como uno de los favoritos en las fiestas locales. En sus últimos días, se dedicaba a las presentaciones en el Barrio El Alto.

La noticia de su fallecimiento ha generado una ola de condolencias y reacciones en redes sociales por parte de agrupaciones locales del género y seguidores. El trágico suceso pone de manifiesto la creciente preocupación por la inseguridad en Puebla.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los motivos detrás del asesinato de Paco Pérez y dar con los responsables de este violento acto que enluta al mundo de la cultura sonidera.