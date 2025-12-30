Ángela Aguilar muestra un nuevo estilo en A GRAMMY Celebration

¿Ahora qué hizo? Sorprende Ángela Aguilar en A GRAMMY Celebration of Latin Music cantando en inglés

Cada día parece surgir un nuevo tema de conversación alrededor de la familia Aguilar. Ya sea por declaraciones, decisiones personales o presentaciones públicas, el apellido se mantiene en el centro del debate, y 2025 ha sido uno de los años más polémicos. La reciente participación de Ángela Aguilar en A GRAMMY Celebration of Latin Music no fue la excepción.

La cantante, de 22 años, sorprendió al público al mostrar una imagen muy distinta a la que había manejado hasta ahora, además de interpretar un tema completamente en inglés. Aunque su actuación ocurrió hace semanas, la transmisión televisiva del evento provocó que los comentarios sobre su presentación se viralizaran en redes sociales.

Ángela interpretó 'You´re No Good' como parte del homenaje a la cantante Linda Ronstadt. En los videos que circulan en plataformas digitales se le observa luciendo un entallado vestido oscuro, acompañado de un maquillaje con sombras ahumadas en tonos negros intensos que crearon un efecto smokey eye profundo y sensual, complementado con un peinado estilo wet look.

Apuesta por otro estilo

El vestuario de Ángela consistió en un vestido negro ajustado y brillante, confeccionado con lentejuelas y cristales que destellaban bajo las luces del escenario. El diseño tipo halter, de cuello alto y sin mangas, incluyó una abertura pronunciada en la pierna derecha que realzó su silueta.

La prenda finalizaba con flecos irregulares que aportaron movimiento y un escote con transparencias sutiles, dando como resultado un look de elegancia rockera, muy alejado de los tradicionales atuendos regionales con los que suele ser identificada.

La hija de Pepe Aguilar expresó sentirse agradecida y honrada por haber participado en el evento junto a otros artistas latinos. 'Muy honrada y agradecida de ser parte de A GRAMMY Celebration of Latin Music, que se transmitirá por CBS. Compartir esta noche con tantos artistas latinos increíbles fue muy especial para mí, y poder cantar en inglés lo hizo aún más significativo. Celebrando nuestra música, nuestras raíces y la alegría de unirnos a través del canto', escribió la cantante en sus redes sociales.

Tras concluir su gira Libre Corazón, Ángela Aguilar ha compartido en plataformas digitales diversos momentos en familia junto a sus padres, hermanos y, por supuesto, su esposo Christian Nodal, con quien contrajo matrimonio civil en julio de 2024. La pareja tiene previsto realizar su ceremonia religiosa en 2026. (Con información de El Universal)