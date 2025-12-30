Hulu lanza adelanto de Malcolm el de en medio con Frankie Muniz

¡Tenemos un primer vistazo! Lanza Hulu primer adelanto de la serie secuela de ´Malcolm el de en medio´. Más que en cualquier otro país, los fans mexicanos se muestran especialmente entusiasmados con el regreso de Frankie Muniz y del elenco que forma parte de la serie secuela de ´Malcolm el de en medio: La Vida Sigue Siendo Injusta´, luego de que se revelara el primer adelanto de esta nueva historia producida por Hulu y Disney+.

"Mi vida es fantástica ahora. Todo lo que tuve que hacer fue alejarme de mi familia", se escucha decir a Malcolm en los primeros segundos del teaser difundido en redes sociales.

La serie secuela de Malcolm el de en medio se estrena el 10 de abril en Hulu.

La nueva serie, que contará únicamente con cuatro episodios, verá la luz el próximo 10 de abril, a casi 19 años de que concluyera la producción original, la cual fue retransmitida durante años en la televisión abierta mexicana, consolidándose como un clásico para varias generaciones. Ahora bajo el título ´Malcolm el de en medio: La vida sigue siendo injusta´, la trama muestra al protagonista llevando una vida aparentemente estable y tranquila, lejos de su caótica familia encabezada por su controladora madre, ´Lois´, y su despistado padre, ´Hal´.

Frankie Muniz y el elenco original regresan para una nueva historia llena de desventuras.

Sin embargo, esa calma se ve interrumpida cuando Malcolm es convocado a celebrar el 40 aniversario de bodas de sus padres. El reencuentro deja claro que la familia sigue siendo una fuente inagotable de desventajas, conflictos y situaciones incómodas, que ahora también involucran a la siguiente generación.