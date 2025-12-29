Malcolm el de en medio regresa: tráiler revela el futuro de la familia

Regresa Malcolm el de en medio: tráiler revela qué pasó con la familia 19 años después

Lanzan el primer tráiler de Malcolm el de en medio y revelan qué ocurrió 19 años después con la familia.

En redes sociales se liberó el primer tráiler de la nueva serie de Malcolm el de en medio, donde se da a conocer qué pasó con la familia 19 años después del último episodio en 2006.

¿Qué revela el primer tráiler de Malcolm el de en medio?

Después de años de espera, por fin se ha revelado el primer tráiler de Malcolm el de en medio, la continuación de la querida serie que llegará a Disney+ y que contará con 4 nuevos episodios que prometen mucha diversión.

En este primer tráiler de Malcolm el de en medio, titulado ´Malcolm in the Middle: Life´s Still Unfair´, se revelan todos los miembros de la familia 19 años después, qué ha pasado con sus vidas y cómo han continuado con su dinámica familiar. Malcolm, interpretado por Frankie Muniz, rompe la cuarta pared como en la serie asegurando que ahora su vida es "fantástica" y lo único que debía hacer era "mantener alejada a su familia", siendo este el punto de quiebre para la tan esperada reunión.

Sin embargo, la aparente estabilidad de Malcolm se ve interrumpida cuando Hal y Lois le exigen estar presente en su 40 aniversario, lo cual desatará el caos al que está acostumbrada la familia desde los años 2000.

Se espera que la nueva serie de 4 capítulos de Malcolm el de en medio llegue a Disney+ el próximo 10 de abril del 2026.