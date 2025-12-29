Ángela Aguilar interpreta cover en inglés en el Grammy

Ángela Aguilar interpretó "You´re No Good" de Linda Ronstadt en inglés durante el especial "Grammy Celebration of Latin Music".

Reacciones a la actuación de Ángela Aguilar

La actuación de Ángela Aguilar en el Grammy generó reacciones mixtas en las redes sociales, donde algunos elogiaron su talento y otros cuestionaron su elección de canción.

Detalles sobre la temporada de Fórmula 1

La lista de los 10 mejores pilotos de la temporada en Fórmula 1, determinada por las votaciones de los propios jefes de equipo, dejó una mezcla interesante entre nombres consolidados y caras nuevas.

El primer lugar volvió a quedar en manos de Max Verstappen, seguido por Lando Norris y Oscar Piastri, quienes sostuvieron un rendimiento constante a lo largo del calendario.

George Russell se mantuvo como referencia en Mercedes, mientras que Fernando Alonso volvió a destacar por su experiencia y lectura de carrera. Carlos Sainz y Charles Leclerc también entraron al top 10.

Oliver Bearman e Isack Hadjar fueron reconocidos por su irrupción y madurez temprana, mientras que Nico Hülkenberg completó la lista tras lograr su primer podio en la F1.