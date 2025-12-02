Ángela Aguilar se arrodilla en Texas y genera polémica

En su más reciente presentación en Texas como parte de la gira "Libre Corazón", la cantante Ángela Aguilar protagonizó un emotivo, pero polémico, momento al arrodillarse frente a los asistentes en señal de agradecimiento, visiblemente emocionada hasta las lágrimas. El gesto, que rápidamente se hizo viral en redes sociales, provocó opiniones intensamente divididas entre los internautas.

Reacciones mixtas tras el gesto de Ángela Aguilar

Al concluir una de sus interpretaciones y en medio de una ovación, la esposa de Christian Nodal se arrodilló en el escenario y giró para expresar gratitud también a sus músicos.

Reacciones Positivas: Parte del público presente en el concierto interpretó la escena como un gesto genuino de sensibilidad y humildad por parte de la cantante.

Críticas en Redes: Sin embargo, en el ámbito digital, surgieron rápidamente voces críticas que cuestionaron la autenticidad del momento. Muchos usuarios recordaron señalamientos anteriores de supuestas actitudes de soberbia.

El contexto detrás del emotivo momento de Ángela Aguilar

Otros internautas vincularon el gesto con su actual etapa personal junto a Christian Nodal, sugiriendo que este tipo de acciones buscan recuperar la aprobación y el cariño del público tras las polémicas que ha rodeado su vida privada.

Tras levantarse, la intérprete de "Gotitas Saladas" se dirigió a la audiencia exclamando: "Muchas gracias. ¡Qué bonito! ¡Viva México! Muchas gracias por estar aquí", aunque las críticas en redes sociales continuaron con comentarios como: "La verdad es que da pena" o "Aunque se arrodille no va a ganar fans."