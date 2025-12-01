Ferka y Linet Puente enfrentan acciones legales de Sergio Mayer en Coahuila

¿No soportó? Sergio Mayer emprende acciones legales contra Ferka y Linet Puente por comentarios en reality show

La fama y exposición que generan los reality shows no siempre traen consecuencias positivas. Así lo señaló Sergio Mayer, quien confirmó haber iniciado un proceso legal contra las conductoras Ferka y Linet Puente por los comentarios que hicieron sobre su hijo, Sergio Mayer Mori, dentro del programa 'La granja VIP'.

¿Qué ocurrió?

Mayer Bretón informó que un juez ratificó medidas de protección a favor de su hijo y de su nieta, con el fin de evitar que las participantes del reality continúen haciendo declaraciones que —asegura— minimizan y normalizan el estupro del que su hijo fue víctima hace nueve años. "Se solicitaron medidas de protección para evitar que sigan haciendo comentarios de la vida privada, íntima y que afecten principalmente a mi nieta", expresó Mayer en conferencia, acompañado de sus abogados. El también actor, quien ha participado en programas como 'La Casa de los Famosos México', enfatizó que su hijo, en calidad de víctima, puede hablar sobre su experiencia cuando lo desee; sin embargo, eso no da derecho a terceros a opinar 'a la ligera' sobre su vida.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

Mayer fue tajante al afirmar que protegerá a su nieta 'incluso de sus propios padres' y lamentó que Mayer Mori lleve casi una década siendo víctima y revictimizado públicamente. Asimismo, acusó que, mientras por un lado Natalia Subtil —madre de su nieta— exige pensión, por el otro 'boicotea los proyectos' de su hijo.