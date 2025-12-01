¿La familia busca donar el cerebro de Bruce Willis? Aclaran rumores

En los últimos días volvió a circular en redes sociales la versión de que la familia de Bruce Willis había decidido donar su cerebro a la ciencia. La afirmación tomó fuerza a partir de un artículo publicado por el portal The WP Times, donde se citó una frase del libro The Unexpected Journey, escrito por la esposa del actor, Emma Heming Willis. El fragmento, que mencionaba la idea de "considerar la donación de cerebro después de que un ser querido fallece", fue interpretado como una confirmación directa de los planes de la familia, pese a que el contexto no apuntaba específicamente a Willis.

La difusión del artículo provocó que numerosos usuarios asumieran que la decisión estaba tomada, aunque hasta el momento no existe ninguna declaración oficial de su esposa ni de otros familiares que confirme esa posibilidad.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

Paralelamente, el tema volvió a poner en foco la salud del actor. Rumer Willis, una de sus hijas, habló recientemente mediante historias de Instagram sobre el estado de su padre. Reconoció que, debido a la demencia frontotemporal que padece, él no siempre logra identificarla cuando lo visita. Al responder cómo se encuentra Bruce Willis, explicó que es una pregunta difícil, ya que "cualquiera con una demencia frontotemporal no lo está pasando muy bien".

¿Qué dice Emma Heming sobre la salud de Bruce Willis?

Meses atrás, Emma Heming Willis también declaró que, aunque el deterioro cognitivo avanza, en general el actor continúa estable. La familia mantiene la esperanza de que su condición permanezca así el mayor tiempo posible.