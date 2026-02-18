Christian Nodal y Ángela Aguilar no fueron blanco de ataque en Zacatecas

Ángela Aguilar y Christian Nodal sí presenciaron ataque armado en Zacatecas; filtran video con Ejército

A cinco días de que ocurrió el ataque del crimen organizado contra elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas en el municipio de Villanueva, el fiscal Cristian Camacho Osnaya revela que a los artistas Ángela Aguilar y Christian Nodal les tocó presenciar el enfrentamiento armado ocurrido cerca en las inmediaciones del ´Rancho El Soyate´, propiedad de la familia Aguilar.

Sin embargo, aclaró que "la pareja de artistas no fueron blanco del ataque armado", registrado el pasado jueves (12 de febrero) en el municipio de Villanueva y descartó por completo que se hubiera tratado de un intento de secuestro o agresión directa contra ellos y también aclaró que ese día, Pepe Aguilar no se encontraba en Zacatecas, sino en la Ciudad de México.

En varias entrevistas que ha dado a la prensa zacatecana y al programa de espectáculos ´Ventaneando´, el fiscal ha precisado que el pasado jueves 12 de febrero se realizó un operativo para la detención de cuatro generadores de violencia en esa zona de Jalpa, Tabasco y Villanueva, entre ellos, al jefe de plaza del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el sur de Zacatecas, apodado "El Braca". Sin embargo, refiere que cuando ocurrió el ataque contra las fuerzas especiales de seguridad sobre la Carretera Federal 54, "lamentablemente ellos (Ángela Aguilar y Christian Nodal) iban saliendo con camino hacia el aeropuerto", dijo el fiscal. Aclarando que los testigos del denominado "fuego cruzado" fueron los jóvenes cantantes y no el padre de la intérprete, Pepe Aguilar.

Mencionó que los dos artistas de regional mexicano "no estuvieron en riesgo directo, ni fueron el objetivo del ataque armado", pero sí les tocó presenciar la agresión contra las fuerzas de seguridad: por eso, decidieron regresar hacia un lugar que se llama ´El Pitayo´, ya que a la entrada de la comunidad de Tayahua existe un puesto de revisión de las autoridades y del Ejército Mexicano.