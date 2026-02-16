Bad Bunny y Cazzu reviven su historia sobre el escenario en Argentina

La segunda presentación de Bad Bunny en Argentina se convirtió en mucho más que un concierto multitudinario. En el Estadio Monumental, y ante un público que agotó las entradas de su gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour, el artista puertorriqueño protagonizó uno de los momentos más comentados de la noche al invitar a Cazzu al escenario, provocando una reacción inmediata de euforia y nostalgia.

El espectáculo coincidió con las celebraciones de San Valentín, lo que intensificó la carga simbólica del encuentro. No fue solo una colaboración musical, sino la evocación de una etapa temprana en la carrera de ambos artistas, cuando sus caminos se cruzaron antes de alcanzar proyección internacional.

Tras su victoria en los Grammy y su participación en el Super Bowl LX, el llamado "Conejo malo" regresó al país después de casi cuatro años sin presentarse allí. Con tres fechas completamente vendidas —13, 14 y 15 de febrero—, el cantante preparó una sorpresa especial para la segunda noche.

A diferencia del primer show, que no contó con invitados, en esta ocasión compartió escenario con Cazzu, Duki y Khea, figuras a las que reconoció como parte esencial de sus primeros lazos con la escena urbana argentina. El vínculo artístico se remonta a 2017, cuando Bad Bunny se sumó al remix de Loca, canción que el trío de traperos había lanzado previamente y que consolidó un puente creativo entre Puerto Rico y Argentina.

La multitud acompañó cada estrofa y estalló cuando Cazzu y el intérprete se fundieron en un abrazo, gesto que recordó el breve romance que compartieron en el pasado y que sus seguidores aún mantienen presente. La escena selló una velada en la que la memoria, la música y los afectos se entrelazaron frente a miles de fanáticos.