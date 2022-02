Anuncian nominaciones a los Oscar 2022

Las nominaciones para la 94ª edición de los Premios de la Academia se anunciaron el martes e incluyeron películas en una amplia gama de géneros.

"The Power of the Dog" lideró entre las películas nominadas con 12 nominaciones. La directora del drama, Jane Campion, hizo historia al convertirse en la primera mujer en ser nominada más de una vez a mejor director. (Su asentimiento anterior fue para "El piano").El también nominado a la dirección Steven Spielberg también estableció un nuevo récord. Como productor de "West Side Story", que obtuvo un total de siete nominaciones, Spielberg ahora ha producido 11 películas nominadas a mejor película, un nuevo récord para los premios Oscar.

Denzel Washington amplió el récord que ya tiene como el actor negro más nominado, al obtener su décima nominación al Oscar por su actuación en "La tragedia de Macbeth". (Una de sus nominaciones fue por producción).

Los Premios de la Academia se llevarán a cabo el domingo 27 de marzo. Consulte a continuación la lista completa de nominados.

MEJOR PELICULA

"Belfast"

"CODA"

"No mires hacia arriba"

"Conduce mi coche"

"Duna"

"Rey Ricardo"

"Pizza de regaliz"

"Callejón de las Pesadillas"

"El poder del perro"

"West Side Story"

ACTRIZ DE REPARTO

Jessie Buckley, "La hija perdida"

Ariana DeBose, 'Historia del lado oeste'

Judi Dench, "Belfast"

Kirsten Dunst, "El poder del perro"

Aunjanue Ellis, "Rey Ricardo"

ACTOR DE REPARTO

Ciaran Hinds, "Belfast"

Troy Kotsur, "CODA"

Jesse Plemons, "El poder del perro"

JK Simmons, "Siendo los Ricardos"

Kodi Smit-McPhee, "El poder del perro"

LARGOMETRAJE INTERNACIONAL

"Conduce mi coche"

"Huir"

"La mano de Dios"

"Lunana: un yak en el aula"

"La peor persona del mundo"

DOCUMENTAL (CORTO)

"Audible"

"Guiame a casa"

"La Reina del Baloncesto"

"Tres canciones para Benazir"

"Cuando éramos matones"

DOCUMENTAL

"Ascensión"

"Ática"

"Huir"

"Verano del alma"

"Cabalgando con fuego"

CANCIÓN ORIGINAL

"Rey Ricardo"

"Encanto"

"Belfast"

"Sin tiempo para morir"

"Cuatro buenos días"

LARGOMETRAJE DE ANIMACIÓN

"Encanto"

"Huir"

"Luca"

"Los Mitchell contra la máquina"

"Raya y el último dragón"

GUIÓN ADAPTADO

"CODA"

"Conduce mi coche"

"Duna"

"La hija perdida"

"El poder del perro"

GUIÓN ORIGINAL

"Belfast"

"No mires hacia arriba"

"Rey Ricardo"

"Pizza de regaliz"

"La peor persona del mundo"

ACTOR PROTAGONISTA

Javier Bardem, "Ser los Ricardos"

Benedict Cumberbatch, "El poder del perro"

Andrew Garfield, "Tic, tic... ¡Boom!"

Will Smith, "El rey Ricardo"

Denzel Washington, "La tragedia de Macbeth"

ACTRIZ PROTAGONISTA

Jessica Chastain, "Los ojos de Tammy Faye"

Olivia Colman, "La hija perdida"

Penélope Cruz, "Madres Paralelas"

Nicole Kidman, "Siendo los Ricardos"

Kristen Stewart, "Spencer"

DIRECTOR

Kenneth Branagh, "Belfast"

Ryusuke Hamaguchi, "Conduce mi coche"

Paul Thomas Anderson, "Pizza de regaliz"

Jane Campion, "El poder del perro"

Steven Spielberg, "Historia del lado oeste"

DISEÑO DE PRODUCCIÓN

"Dune"

"Callejón de las Pesadillas"

"El poder del perro"

"La tragedia de Macbeth"

"West Side Story"

CINEMATOGRAFÍA

"Dune"

"Callejón de las Pesadillas"

"El poder del perro"

"La tragedia de Macbeth"

"West Side Story"

DISEÑO DE VESTUARIO

"Cruella"

"Cirano"

"Duna"

"Callejón de las Pesadillas"

"West Side Story"

SONIDO

"Belfast"

"Duna"

"Sin tiempo para morir"

"El poder del perro"

"West Side Story"

CORTO ANIMADO

"Asuntos del Arte"

"Bestia"

"Boxballet"

"robin robin"

"El limpiaparabrisas"

CORTOMETRAJE DE ACCIÓN

"Ala Kachuu - Toma y corre"

"El vestido"

"El largo adiós"

"En mi mente"

"Por favor espera"

ORIGINAL SCORE

"No mires hacia arriba"

"Duna"

"Encanto"

"Madres Paralelas"

"El poder del perro"

EFECTOS VISUALES

"Duna"

"Chico libre"

"Sin tiempo para morir"

"Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos"

"Spider-Man: Sin camino a casa"

EDICIÓN DE PELÍCULA

"No mires hacia arriba"

"Duna"

"Rey Ricardo"

"El poder del perro"

"Tic, tic... ¡Boom!"

MAQUILLAJE Y PEINADO

"Viene 2 América"

"cruella"

"Duna"

"Los ojos de Tammy Faye"

"Casa de Gucci"