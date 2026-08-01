Arantza Ruiz se impone en la gala de salvación de La Casa de los Famosos

La primera gala de salvación en La Casa de los Famosos México dejó momentos de alta tensión luego de que la actriz Arantza Ruiz lograra imponerse en el duelo decisivo frente al líder de la semana, Fede Vigevani, obteniendo el valioso beneficio de modificar la placa de nominados.

El duelo por el poder de la salvación

Tras haber ganado previamente la prueba del "robo de la salvación", Arantza Ruiz se enfrentó de manera directa a Fede Vigevani para arrebatarle la oportunidad de salvar a uno de los integrantes en riesgo de expulsión.

Con una ejecución destacada durante la dinámica de juego, la actriz se quedó con la victoria definitiva, dejando sin efecto el beneficio del líder.

La decisión de Arantza Ruiz

Al momento de anunciar su veredicto ante sus compañeros y la audiencia, Arantza optó por el camino de la autosalvación. Pese a haber considerado inicialmente proteger a otro de los habitantes, la participante argumentó que decidió respetar su triunfo en el juego de forma legítima para asegurar su permanencia dentro de la competencia por una semana más.

Con este movimiento estratégico, la actriz salió oficialmente de la lista de nominados, evitando depender del voto del público durante la primera gala de eliminación.

¿Quiénes continúan en la placa de nominados?

Tras la salida de Arantza Ruiz, la lista definitiva de nominados que permanecen en riesgo de abandonar el reality show queda conformada de la siguiente manera:

- Yanet García

- Mariana Ochoa

- Ximena Herrera

- Luis Chaparro

- Memo Schutz

- Aldo Rendón

La decisión final está en manos de los televidentes, quienes a través de sus votos definirán cuál de estos seis habitantes se convertirá en el primer eliminado de la temporada.