Esposa de influencer queda ciega y parapléjica tras dar a luz; esto se sabe

La tragedia de María Fernanda (Mafer), esposa del reconocido creador de contenido mexicano "Soy El May", ha conmocionado a las redes sociales tras hacerse públicas las graves complicaciones médicas que sufrió después de dar a luz a su primera hija en un hospital privado de la Ciudad de México.

¿Qué le ocurrió a Mafer tras el parto?

A pesar de que la bebé nació en perfecto estado de salud, Mafer comenzó a presentar complicaciones graves de forma repentina. Según detalló el propio influencer a través de sus redes sociales, su esposa permaneció hospitalizada por más de 45 días y estuvo en coma durante varias jornadas.

Al despertar del estado de coma, la joven enfrentó las secuelas más devastadoras: perdió completamente la visión y quedó incapacitada para caminar. A esta difícil condición física se han sumado severas crisis de ansiedad derivadas del trauma y la incertidumbre sobre su salud.

Presunta reacción alérgica y falla orgánica

A través de una campaña en GoFundMe, la familia señaló que las complicaciones habrían iniciado por una presunta reacción alérgica a un medicamento administrado durante el procedimiento, desencadenando un paro cardíaco y falla pulmonar.

El influencer también denunció irregularidades dentro del nosocomio:

- Falta de insumos: Retrasos en estudios cruciales como resonancias magnéticas.

- Poca transparencia: Falta de claridad en la explicación del tratamiento médico.

- Cobros excesivos: Una cuenta acumulada de 3.8 millones de pesos que el hospital exige pagar prioritariamente.

- Acceso denegado: Trabas para ingresar especialistas externos para una segunda opinión.

Acciones legales y recaudación de fondos

Actualmente, Mafer se encuentra fuera de coma pero continúa en tratamiento especializado sin mostrar mejoría en la vista ni en la movilidad de sus extremidades.

Por su parte, Soy El May confirmó que ya cuenta con asesoría legal para emprender acciones contundentes contra el centro médico con el fin de esclarecer la verdad, mientras la familia mantiene activa la campaña de recaudación para solventar los exorbitantes gastos médicos.