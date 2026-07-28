Hija de Tom Cruise se quita el apellido

Suri, hija de los actores Tom Cruise y Katie Holmes, realizó un cambio legal en su identidad al dejar de utilizar el apellido de su padre, una decisión que ha generado atención por la relación que mantiene con el actor estadounidense.

De acuerdo con la información difundida, la joven de 20 años, residente en Pensilvania, modificó legalmente su nombre para pasar de Suri Cruise a Suri Noelles, tomando como apellido el segundo nombre de su madre.

La decisión de Suri refleja su distanciamiento de Tom Cruise y su crianza con Katie Holmes.

El cambio ocurre en un contexto marcado por el distanciamiento entre padre e hija, una situación que, según se señala, quedó más evidente desde 2024 durante la graduación de Suri.

Además del alejamiento familiar, se menciona que la decisión también representa un reconocimiento a la crianza recibida por parte de Katie Holmes y un paso hacia una vida independiente, alejada del constante seguimiento de los paparazzi.

Tom Cruise y Katie Holmes estuvieron casados entre 2006 y 2012, periodo en el que nació Suri. Tras la separación, la relación entre el actor y su hija se habría deteriorado.

El cambio de apellido se da en un contexto de alejamiento familiar desde 2024.

Según la información disponible, el distanciamiento estaría relacionado con cuestiones religiosas, debido a que Cruise forma parte de la cienciología, cuyas creencias, de acuerdo con lo señalado, no permiten relacionarse con personas ajenas a esa religión.

Con la modificación legal de su apellido, Suri reafirma públicamente una decisión que, de acuerdo con lo difundido, refleja tanto la distancia que mantiene con su padre como su intención de construir una vida fuera del foco de la farándula.