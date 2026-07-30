Yanet García encabeza nominaciones en La Casa de los Famosos: ¿será la primera expulsada?

La primera gala de nominación en La Casa de los Famosos ha dejado a la audiencia sorprendida tras revelar que Yanet García encabeza la lista para abandonar la competencia, acumulando un récord histórico dentro del formato reality show.

Un récord histórico de nominación

La famosa "Chica del clima" originaria de Monterrey se convirtió en la participante más votada de la noche al registrar 16 puntos en contra, superando las marcas establecidas en temporadas anteriores por figuras como Alexis Ayala (11 puntos) y Adrián Di Monte (13 puntos).

¿Qué provocó el rechazo de sus compañeros?

A pesar de que llegó al programa como una de las grandes favoritas del público, la convivencia cotidiana dentro del inmueble desgastó rápidamente su relación con el resto de los habitantes. Entre los principales detonantes destacan:

Conflicto por el descanso: Molesta por los ronquidos en el "Cuarto Ibiza", Yanet decidió cambiar de habitación sin previo aviso, un gesto percibido por sus compañeros como individualista.

Fricciones y convivencia: Desencuentros con figuras como Ese Pérez y reclamos por parte de Cynthia Klitbo sobre la limpieza e higiene en las zonas comunes tensionaron el ambiente.

¿Quiénes votaron por Yanet García?

Un total de 8 habitantes asignaron puntos a la regiomontana. Quienes votaron por ella fueron: Ernesto Laguardia, Luis Chaparro, Mariana Ochoa, Cynthia Klitbo, Moisés Peñaloza y Memo Schutz (otorgándole 2 puntos cada uno), mientras que Aldo Rendón y Flor Vigna le dieron 1 punto.

Así quedó la placa de nominados

Junto a Yanet García (16 puntos), la lista de nominados en riesgo de eliminación esta semana incluye a:

Mariana Ochoa: 9 puntos

Arantza Ruiz: 8 puntos

Ximena Herrera: 5 puntos

Luis Chaparro: 3 puntos

Memo Schutz: 3 puntos

La decisión final queda en manos de la audiencia, quienes determinarán si la conductora regia se salva o se convierte en la primera expulsada de la temporada.