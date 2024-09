Arath salva a Gala; 'ella tuvo el valor para sacar el tumor'

Ciudad de México.- Arath de la Torre le robó la salvación a Agustín Fernández en La Casa de los Famosos México y salvó de la placa de nominados a Gala Montes.

Después de esto, es probable que este domingo Sian Chiong sea expulsado al ser uno de los menos favoritos del público frente a los concursantes de la habitación "Mar"; Briggitte, Arath y Mario.

Arath dijo que salvó a Gala en modo de "favor", pues ella fue un factor para que Adrián Marcelo (con quién Arath también tenía enemistad), saliera de la competencia.

"Le quiero devolver el favor a alguien que en su momento no se sintió apoyada que sin embargo, ella tuvo el valor de sacar el tumor de este lugar y hay que saber ayudar cuando uno debe de ayudar, yo me subo a la placa, porque tengo que ser congruente, porque yo le llamé poco hombre a Sian y en esta ocasión, me subo yo a la placa para que tú Gala sigas cumpliendo tus sueños".

Recordemos que Adrián había "amenazado" a Arath con revelar cosas negativas sobre él, las cuales lo pondrían de "mal ejemplo" con su familia, razón por la que el actor había pensado en abandonar la casa hace semanas.

Este domingo sale un habitante más y La Casa de los Famosos México temporada 2 entra en su penúltima semana, por lo que se espera que haya un concurso de suerte que pondrá a alguien directo en la final por los cuatro millones de pesos.

El reality show tiene una expulsión más el próximo 22 de septiembre y terminará con su gran final el 29 del mismo mes, o sea 71 días después de su primera emisión.

¿Quiénes continúan en la competencia?

Karime Pindter

Mario Bezares

Gala Montes

Briggitte Bozzo

Arath de la Torre

de la Torre Agustín Fernández

Sian Chiong

¿Quiénes están nominados para esta antepenúltima semana de La Casa de los Famosos México?

Mario Bezares

Briggitte Bozzo

Arath de la Torre

de la Torre Sian Chiong

¿Habrá La Casa de los Famosos temporada 3 en 2025?

Se dice que sí, pero la producción del reality show a cargo de EndemolShine Boomdog y Televisa todavía está buscando a los habitantes que integrarán esta temporada.

Las redes sociales no tardaron en poner sus propuestas para integrar el elenco de la tercera temporada del reality show más visto de la televisión mexicana.

Algunas de las propuestas del público son: Karely Ruiz, Yurem, Karla Panini, Raúl ´El Negro´ Araiza, Lucía Méndez, Lorena Herrera, ´Pato´ Zambrano, Facundo.