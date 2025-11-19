Ariana Grande anuncia descanso musical tras gira Eternal Sunshine 2026

Ariana Grande anunció que se tomará un descanso prolongado de los escenarios musicales y la producción discográfica una vez que concluya su próxima gira, ´Eternal Sunshine´, programada para el año 2026. La artista reveló esta decisión con el objetivo de priorizar su carrera de actuación y su bienestar personal.

¿Qué motivó la decisión de Ariana Grande?

La noticia, compartida durante una reciente entrevista en un podcast, generó una mezcla de sorpresa y apoyo entre sus seguidores, a quienes aseguró que su pausa no es definitiva.

Ariana Grande explicó que su decisión de alejarse temporalmente de la música no fue repentina. Mencionó que, si bien la música siempre ha sido vital para ella, en los últimos años ha sentido una inclinación más fuerte hacia la actuación, una pasión que se revitalizó con un proyecto en particular: la película "Wicked".

La cantante, quien interpretará a Glinda en la adaptación cinematográfica, describió que este papel fue un punto de inflexión.

"Voy a entregarme por completo. Será hermoso. Estoy muy agradecida. Siento que será una gran última fiesta... por ahora," declaró Ariana Grande, confirmando que su pausa es temporal.

La artista también señaló que la experiencia de trabajar en Wicked la ayudó a reencontrarse con una versión más alegre de sí misma y la motivó a seguir un nuevo camino, eligiendo proyectos que se alineen con su bienestar y metas personales.

¿Qué se espera de la gira Eternal Sunshine?

En cuanto a su próxima gira, ´Eternal Sunshine´ de 2026, la artista aseguró que los conciertos serán muy especiales y preparados con un cariño único para sus fans, a quienes prometió entregarse por completo en lo que será su "gran última fiesta" antes de tomarse el tiempo necesario para dedicarse a la actuación y su vida personal.